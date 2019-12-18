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تظاهرات في ولايتي نيويورك وشيكاغو داعمة لعزل ترامب

08:49 ص الأربعاء 18 ديسمبر 2019
تظاهرات في ولايتي نيويورك وشيكاغو داعمة لعزل ترامب

تظاهرات في ولايتي نيويورك وشيكاغو داعمة لعزل ترامب

واشنطن - (أ ش أ):
تظاهر المئات من الأمريكيين في ولايتي نيويورك وشيكاغو، لدعم تصويت مجلس النواب على عزل الرئيس دونالد ترامب.
وذكرت قناة ( الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء أن المتظاهرين رفعوا شعارات مؤيدة لعزل ترامب من منصبه .
وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أعلنت - أمس - أن المجلس سيصوت اليوم على توجيه قرار اتهامي إلى دونالد ترامب بهدف عزله على خلفية القضية الأوكرانية ، وقالت إن "إساءة استغلاله للسلطة لتحقيق منافع سياسية لا يترك لنا خيارا سوى التحرك".
ونظرا إلى الأكثرية التي يتمتع بها الديمقراطيون في مجلس النواب سيصبح ترامب ثالث رئيس أمريكي يخضع لإجراء العزل بعد أندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون في 1998.

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