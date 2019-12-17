المرصد السوري : 11 قتيلا جراء قصف جوي وصاروخي للنظام على إدلب

دمشق / لندن - ( د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بمقتل 11 مدنيا جراء قصف جوي وصاروخي للنظام السوري على محافظة إدلب.

وقال المرصد ، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم ، إن ستة مدنيين من عائلة واحدة قتلوا جراء سقوط قذيفة صاروخية أطلقتها قوات النظام على منزلهم بقرية بداما بريف جسر الشغور .

وأشار المرصد إلى مقتل أربعة مدنيين جراء غارات جوية نفذتها طائرات النظام الحربية على قرية معصران بريف إدلب الجنوبي، كما قتل أيضاً مدني جراء إلقاء مروحيات النظام براميل متفجرة على بلدة تلمنس.

ولفت المرصد إلى أن سماء منطقة إدلب تشهد تحليق متواصل لطائرات النظام و"الضامن" الروسي بالتزامن مع ضربات جوية مكثفة تستهدف ريف المنطقة ، مشيرة إلى أن أكثر من 60 ضربة جوية استهدفت ريف معرة النعمان الشرقي منذ صباح اليوم .