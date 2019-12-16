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الكرملين: بوتين يزور إسرائيل في يناير

02:06 م الإثنين 16 ديسمبر 2019
الكرملين: بوتين يزور إسرائيل في يناير

دميتري بيسكوف

موسكو- (د ب أ):

أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة إسرائيل في يناير المقبل.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عنه القول إن الاستعدادات تجرى حاليا للزيارة، إلا أنه لفت إلى أن بلاده ليس لديها علم عما إذا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم زيارة إسرائيل بالتزامن مع زيارة بوتين.

وكان بوتين أعلن في سبتمبر الماضي، خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يعتزم زيارة إسرائيل مطلع العام للمشاركة في فعاليات تتعلق بإحياء ذكرى الهولوكوست.

دميتري بيسكوف الكرملين فلاديمير بوتين إسرائيل

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