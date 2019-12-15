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تمديد أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ إلى اليوم الأحد

03:09 ص الأحد 15 ديسمبر 2019
تمديد أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ إلى اليوم الأحد

الأمم المتحدة

مدريد (د ب أ)

قرر القائمون على مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ تمديد الأعمال، ولم تتوصل قيادة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في العاصمة الاسبانية مدريد بعد إلى توافق في الآراء حول الوثيقة الختامية.

ولا يزال المؤتمر، الذي كان من المفترض أن ينهي أعماله مساء الجمعة، مستمرًا حيث تحاول الوفود التوصل إلى اتفاق.

الأمم المتحدة مدريد مؤتمر المناخ
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