تمديد أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ إلى اليوم الأحد

مدريد (د ب أ)

قرر القائمون على مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ تمديد الأعمال، ولم تتوصل قيادة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في العاصمة الاسبانية مدريد بعد إلى توافق في الآراء حول الوثيقة الختامية.

ولا يزال المؤتمر، الذي كان من المفترض أن ينهي أعماله مساء الجمعة، مستمرًا حيث تحاول الوفود التوصل إلى اتفاق.