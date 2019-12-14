الجيش الليبي يسيطر على مواقع ومراصد مهمة جنوب شرقي طرابلس

طرابلس - (أ ش أ):

سيطرت إحدى الكتائب الليبية التابعة للجيش الليبي، على مراصد ومواقع مهمة لقوات حكومة الوفاق، وحققت تقدما في محور عين زارة جنوب شرقي طرابلس.

وأكدت سرية المشاة بالكتيبة 127 مجحفلة التابعة للجيش، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت، أن عناصرها تمكنت من الاستيلاء على مخازن "الهناقر" في منطقة الأبيار بعين زارة، مكبدة تشكيلات الوفاق خسائر فادحة في الأرواح والمعدات والعتاد.

يذكر أن شعبة الإعلام الحربي التابعة لقائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، كانت أفادت أمس الجمعة، في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة استهدفت طائرة مسيرة تركية وقامت بإسقاطها في سماء العمليات، تحديدا بمحور عين زارة، فيما أكدت معلومات أخرى تقدم الوحدات العسكرية في كافة محاور طرابلس، حيث سيطر الجيش على معسكر حمزة، وتقدم في أكثر من محور بالمنطقة الغربية.

يشار إلى أن حفتر أعلن في خطاب متلفز أول أمس الخميس عن انطلاق "المعركة الحاسمة" وأمر قواته بالتقدم نحو قلب العاصمة الليبية طرابلس.