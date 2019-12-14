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اشتباكات بين الأمن اللبناني ومحتجون حاولوا التظاهر أمام البرلمان

07:40 م السبت 14 ديسمبر 2019
اشتباكات بين الأمن اللبناني ومحتجون حاولوا التظاهر أمام البرلمان

قوات الأمن اللبناني

القاهرة - (مصراوي)

اندلعت اشتباكات في محيط مجلس النواب اللبناني، بين محتجين لبنانيين وقوى الأمن المنوط بها حماية البرلمان، مساء اليوم السبت، حسبما ذكرت "العربية".

وحاول المحتجون اللبنانيون تنظيم مظاهرة احتجاجية أمام مجلس النواب اللبناني، قبل أن يتدخل أمن البرلمان ويحاول تفريقهم بالغاز المسيل للدموع، أمام أحد مداخل مبنى البرلمان.

وذكر موقع "إل بي سي أي" اللبناني، أن المتظاهرين حاولوا اقتحام مجلس النواب اللبناني، وألقوا الزجاجات الفارغة والحجارة على قوات الأمن، التي ردت بالقنابل المسيلة للدموع.

قوات الأمن اللبناني مجلس النواب اللبناني لبنان البرلمان اللبناني

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