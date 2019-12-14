اشتباكات بين الأمن اللبناني ومحتجون حاولوا التظاهر أمام البرلمان

القاهرة - (مصراوي)

اندلعت اشتباكات في محيط مجلس النواب اللبناني، بين محتجين لبنانيين وقوى الأمن المنوط بها حماية البرلمان، مساء اليوم السبت، حسبما ذكرت "العربية".

وحاول المحتجون اللبنانيون تنظيم مظاهرة احتجاجية أمام مجلس النواب اللبناني، قبل أن يتدخل أمن البرلمان ويحاول تفريقهم بالغاز المسيل للدموع، أمام أحد مداخل مبنى البرلمان.

وذكر موقع "إل بي سي أي" اللبناني، أن المتظاهرين حاولوا اقتحام مجلس النواب اللبناني، وألقوا الزجاجات الفارغة والحجارة على قوات الأمن، التي ردت بالقنابل المسيلة للدموع.