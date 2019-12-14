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الجيش العراقي يتصدى لهجوم داعشي في الموصل

01:04 م السبت 14 ديسمبر 2019
الجيش العراقي يتصدى لهجوم داعشي في الموصل

الجيش العراقي

بغداد - أ ش أ

تصدت قوات الجيش العراقي في الموصل لهجوم من عصابات تنظيم داعش الإرهابي في ناحية (القيارة) جنوب الموصل.

وقال مصدر في شرطة نينوى - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم السبت، "إن القوات الأمنية تمكنت من قتل داعشي واعتقال آخر بعد محاصرتهم"، موضحة أن قوات الجيش تنتشر على مشارف الناحية لرصد ومنع أي محاولة تسلل لتلك العصابات في محاور جنوب الموصل.

هذا المحتوى من

Asha
الجيش العراقي العراق داعش الإرهاب الموصل
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