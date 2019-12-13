إصابة 3 من الشرطة في باكستان إثر انفجار قنبلة يدوية

إسلام أباد - أ ش أ

أصيب ثلاثة من أفراد الشرطة الباكستانية بجروح إثر انفجار قنبلة يدوية، اليوم الجمعة، في مقاطعة "تانك" بإقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.

ونقلت قناة "سماء تي في" الباكستانية عن الشرطة قولها ان مجموعة من المسلحين قاموا بإلقاء قنبلة على قوات الشرطة، الأمر الذي دفعها لإطلاق النار عليهم وقتلهم.. مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.