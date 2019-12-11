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المسماري: الجيش الليبي يستصدى للأطماع التركية في ليبيا

07:58 م الأربعاء 11 ديسمبر 2019
المسماري: الجيش الليبي يستصدى للأطماع التركية في ليبيا

المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري

القاهرة - (مصراوي)

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، أن هناك إجماع ليبي على رفض الاتفاق بين أردوغان وفايز السراج، لافتًا إلى أن السراج يهدد بإنزال قوات تركية لمواجهة الجيش الوطني الليبي.

وأضاف المسماري في تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز" عربية، إن الجيش الليبي واجه قوات تركية على الأرض في طرابلس.

وأكد أن الرئيس التركي رجب أردوغان يدعم الإرهابيين في ليبيا بالأسلحة والعتاد بشكل مستمر.

ولفت إلى أن الجيش الوطني الليبي يقاتل الإرهاب نيابة عن العالم، مضيفًا أنهم يقاتلون جماعات إرهابية وإجرامية مدعومة من تركيا وقطر.

وتابع أن الجيش الليبي، سيتصدى للأطماع التركية في ليبيا، مؤكدًا أن الجيش الليبي يملك جميع الإمكانيات لردع أي اعتداء على السيادة الليبية

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