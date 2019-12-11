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وزارة الخارجية تستضيف جولة مشاورات سياسية بين مصر وقبرص

06:48 م الأربعاء 11 ديسمبر 2019
وزارة الخارجية تستضيف جولة مشاورات سياسية بين مصر وقبرص

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (أ ش أ):

استضافت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، جولة مشاورات سياسية بين مصر وقبرص، برئاسة السفير الدكتور بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وتاسوس تزيونيس السكرتير الدائم لوزارة الخارجية القبرصية، بمشاركة عدد من مساعدي ونواب مساعدي وزير الخارجية للشئون الاقتصادية والأوروبية ومياه النيل وليبيا.

تطرقت المشاورات -التي تأتي في إطار مساعي تعزيز العلاقات المصرية القبرصية- إلى جميع موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين وأوجه التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، وكذلك القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد السفير عبد العاطي على الإرادة السياسية الجادة لدى قيادتي البلدين لمزيد من تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات بما يخدم مصالح الشعبين، لاسيما موضوعات الاستثمار والتجارة والسياحة.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان، أنه تم كذلك تناول التعاون بين البلدين في مجال الطاقة واستغلال الفرص المتاحة في ضوء دور مصر المتميز على خريطة الطاقة العالمية والجهود التي تبذلها الدولة لتحوّل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في أعقاب اكتشافات الغاز الأخيرة في شرق المتوسط، وتوقيع اتفاقية مد أنابيب غاز بين قبرص والمستودعات المصرية، فضلاً عن التوقيع على الاتفاق الإطاري للربط الكهربائي بين مصر وقبرص في مايو 2019، وما يمثله ذلك من أهمية كبرى في الربط بين القارتين الإفريقية والأوروبية.

كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وفي مقدمتها الأزمة الليبية، وموضوعات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية واللاجئين والجهود المصرية المكثفة في هذين المجالين مما أسفر عن تفكيك البنية التحتية للإرهاب، ومنع خروج أي مركب يحمل مهاجرين غير شرعيين من الموانئ المصرية منذ سبتمبر 2016.

وتمت خلال المباحثات إعادة التأكيد على دعم قبرص لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ودعم مصر للجهود القبرصية للتوصل لتسوية عادلة للمسألة القبرصية.

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