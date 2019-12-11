فرنسا: المساعدة الدولية للبنان مشروطة بتشكيل حكومة إصلاحية

القاهرة - (مصراوي)

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء المساعدة الدولية للبنان مشروطة بتشكيل حكومة إصلاحية، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وانعقد في باريس الأربعاء اجتماع مخصص لمساعدة لبنان على معالجة الأزمة التي تهز البلاد، وذلك عبر حث مسؤوليه السياسيين على الإنصات لاحتجاجات الشارع.

وافتتح اجتماع مجموعة الدعم الدولي للبنان التي ترأسها فرنسا بالتشارك مع الأمم المتحدة، وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان، الذي أوضح لوزير خارجية الاتحاد الأوروبي الجديد جوزيب بوريل، أنّ الاجتماع يهدف إلى حث السلطات اللبنانية على إدراك خطورة الموقف.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، تطالب برحيل مجمل الطبقة السياسية التقليدية، التي توصف بأنها فاسدة وغير كفؤة في ظل أزمة اقتصادية حادة.

وأدت حركة الاحتجاج في 29 أكتوبر الى استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، لكن المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة تطول وسط استياء المتظاهرين.

وقال لودريان إنّها حركة احتجاج مستمرة وينبغي الإنصات إليها، وإنه ستتم صياغة نداء قوي، وتضم مجموعة الدعم بالأخص الأمم المتحدة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.