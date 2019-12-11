ترامب يؤكد مناقشة التدخل في الانتخابات مع وزير الخارجية الروسي ولافروف ينفي

واشنطن - (د ب أ):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليل الثلاثاء/الأربعاء أنه ناقش مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مسألة التدخل الروسي في الانتخابات، بينما نفى الأخير التطرق لتلك المسألة خلال الاجتماع الذي عقد في واشنطن.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "عقدت للتو اجتماعا جيدا مع وزير الخارجية سيرجي لافروف وممثلين من روسيا، وناقشنا عدة موضوعات منها التجارة وإيران وكوريا الشمالية ومعاهدة القوات النووية متوسطة المدى والسيطرة على الأسلحة النووية والتدخل في الانتخابات".

وأضاف: "أتطلع لمواصلة حوارنا في المستقبل القريب".

من جانبه، قال لافروف إنه لم يتطرق إلى مسألة الانتخابات مع ترامب أو التحقيق الذي يجريه مجلس النواب الأمريكي بشأن توجيه اتهامات بالتقصير للرئيس الأمريكي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال لافروف إنه تم النقاش حول مستقبل التعاون الاقتصادي وحظر الانتشار النووي والسيطرة على الأسلحة ضمن قضايا أخرى.

وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكر البيت الأبيض أن ترامب حذر وزير الخارجية الروسى خلال لقائهما من تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

واستقبل ترامب لافروف في البيت الأبيض بعد ساعات فقط من إعلان مجلس النواب عن اثنتين من مواد اتهام الرئيس ترامب بالتقصير.

وحسب بلومبرج، يمثل هذا أول لقاء بين ترامب ولافروف منذ اجتماع عقد في شهر مايو عام 2017 ، وأن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو حضر هذا الاجتماع.