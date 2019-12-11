ترامب يعلق على إطلاق النار المأساوي في نيوجيرسي

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه تلقى إفادة بشأن إطلاق النار "الشنيع" في مدينة جيرسي بولاية نيوجيرسي الأمريكية، والذي أسفر عن مقتل رجل شرطة و5 أشخاص آخرين.

وأضاف ترامب في تغريدة عبر موقع تويتر "تعازينا للضحايا وأسرهم خلال هذا الوقت الصعب والمأساوي. مستمرون في متابعة الموقف ودعم المسئولين المحليين على الأرض".

وشهدت المدينة إطلاق مستمر منذ حوالي ساعتين، وأشارت تقارير محلية إلى أن المشتبه بهما رجل وامرأة يحملان أسلحة متطورة.

وأغلقت الشرطة المدارس بالمنطقة المحيطة، فيما تم تعزيز التواجد الأمني بشكل كبير.