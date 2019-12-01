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إصابة 11 أمريكيًا في إطلاق نار بمدينة نيو أورليانز

06:28 م الأحد 01 ديسمبر 2019
إصابة 11 أمريكيًا في إطلاق نار بمدينة نيو أورليانز

الشرطة الأمريكية

القاهرة – مصراوي:

أعلنت شرطة نيو اورليانز إصابة 11 شخصًا بطلقات رصاص، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، في الحي الفرنسي الشهير بالمدينة، وذلك وفقًا لوكالة "أسوشيتيد برس".

وأوضح بيان للشرطة أن اثنين من المصابين في حالة حرجة. فيما قال شرطي بمدينة نيو أورليانز، شون فيرجسون، إنه تم اعتقال شخص على علاقة بحادث إطلاق النار.

ولم تكشف الشرطة الأمريكية عن مزيد من التفاصيل.

وكان وقع إطلاق النار في مبنى تجاري مزدحم بشارع "كانال ستريت"، الذي يحتوي على مسارات قطار، وبالقرب من العديد من الفنادق.

ويقول الشرطي فيرجسون إن الشرطة استجابت بسرعة إلى مكان الحادث حيث تم تكثيف الدوريات في عطلة نهاية الأسبوع.

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