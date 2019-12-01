مجلس النواب العراقي يبدأ جلسة مخصصة لنظر استقالة رئيس الحكومة

بغداد - (د ب أ):

انطلقت قبل قليل جلسة مجلس النواب العراقي المخصصة لبحث استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وتُعقد الجلسة برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

وإلى جانب مناقشة استقالة عبد المهدي، سيناقش النواب الأحداث الأخيرة في محافظتي ذي قار والنجف وغيرهما من المحافظات.