مجلس النواب العراقي يبدأ جلسة مخصصة لنظر استقالة رئيس الحكومة
01:37 م الأحد 01 ديسمبر 2019
بغداد - (د ب أ):
انطلقت قبل قليل جلسة مجلس النواب العراقي المخصصة لبحث استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وتُعقد الجلسة برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.
وإلى جانب مناقشة استقالة عبد المهدي، سيناقش النواب الأحداث الأخيرة في محافظتي ذي قار والنجف وغيرهما من المحافظات.
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