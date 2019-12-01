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نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى أريتريا

01:53 م الأحد 01 ديسمبر 2019
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى أريتريا

الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي

الخرطوم - أ ش أ

توجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الأحد، إلى أسمرا عاصمة دولة إريتريا، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

ورافق دقلو، عضوا مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن ياسر العطا ونيكولا عيسي عبد المسيح، ووزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح.

وكان في وداعه بمطار الخرطوم عضوا مجلس السيادة الانتقالي اللواء إبراهيم جابر ومحمد الفكي سليمان، والأمين العام لمجلس السيادة اللواء أسامة الصديق جاد الله، ووزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي إدريس، ووزير الزراعة والموارد الطبيعية عيسي عثمان شريف.

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محمد حمدان دقلو أريتريا مجلس السيادة السوداني

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