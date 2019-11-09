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انفجار عبوة صوتية قرب ساحة التحرير ببغداد دون إصابات

09:53 م السبت 09 نوفمبر 2019
انفجار عبوة صوتية قرب ساحة التحرير ببغداد دون إصابات

عبوة صوتية

بغداد - (أ ش أ):

انفجرت قبل قليل عبوة صوتية قرب ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن مصدر أمني الليلة القول إنه لا توجد أي إصابات بشرية إثر الانفجار، موضحا أن الأضرار كانت فقط بسيارة إسعاف.

وكانت عبوة صوتية قد انفجرت في وقت سابق من، اليوم السبت، قرب شارع أبو نؤاس وسط بغداد.

ونفى قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، تفريق المتظاهرين قرب ساحة التحرير ببغداد.

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