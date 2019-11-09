باكستان: إجراءات أمنية مشددة قبيل انطلاق مسيرات الاحتفال بالمولد النبوي

إسلام أباد - أ ش أ

أعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم السبت، اتخاذ إجراءات أمنية مشددة قبيل انطلاق مسيرات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في مختلف أنحاء البلاد.

ويحتفل الشعب الباكستاني بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يوم غد /الأحد/ حيث يشارك عشرات الآلاف من الباكستانيين في مسيرات بمختلف أنحاء البلاد بهذه المناسبة العطرة.

وكلفت الحكومة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية - رجال الشرطة وقوات الأمن بحماية طريق المسيرات، وزينت المساجد والمباني الحكومية بالأضواء.. ومن المقرر أن تُغلق جميع المكاتب الحكومية وشبه الحكومية والأسواق والمراكز التجارية.