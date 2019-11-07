وزير المالية السوداني: لدينا خطة عشرية للنهضة الاقتصادية

الخرطوم - أ ش أ

أكد وزير المالية السوداني الدكتور إبراهيم البدوي ، أن لدى السودان خطة للنهضة الاقتصادية "2020- 2030"، عبر نظرة اقتصادية شاملة تُغطي العشر سنوات المقبلة، وتُمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وافتتح البدوى اليوم الخميس جلسات منتدى "شركاء السودان الدوليين"، الذي يهدف إلى تأسيس آلية لتوحيد رؤى شركاء السودان الدوليين حول القضايا المشتركة.

واستعرض التحديات الاقتصادية التي تعمل الحكومة على مجابهتها، والمتمثلة في رفع معدلات النمو، ووضع حد لارتفاع التضخم، ووضع تشريعات من شأنها تعزيز الموارد وزيادة الدخل والجهد المالي.

وقال إن عمليات طباعة العملة لشراء الذهب والسلع الاستراتيجية، سترفع من معدلات التضخم، لافتا إلى أنه سيتم إيقاف هذه العملية، معربا عن شكره لتعاون الشركاء مع السودان حتى يتمكن من عبور هذه الفترة الصعبة من تاريخه، وحتى يتم تحقيق نقلة اقتصادية.

وأكد ضرورة السعي إلى إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع العقوبات الاقتصادية، لافتا إلى أن ذلك سيتحقق بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وأوضح أن السودان يتطلع إلى الوصول في نهاية عمر الحكومة الانتقالية بعد ثلاث سنوات، إلى تغيير هيكلي واقتصاد ذي انتاجية عالية.