الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار روسيا بشأن تعزيز نظام الحد من الأسلحة

موسكو - (أ ش أ):

وافقت اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار روسي بشأن تعزيز نظام معاهدة الحد من الأسلحة.

وذكرت وكالة انباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس، أن مشروع القرار بعنوان (تعزيز وتطوير نظام المعاهدات والاتفاقات المتعلقة بتحديد الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار) يدعو جميع الدول المشاركة في المعاهدات ذات الصلة إلى التنفيذ الكامل لجميع أحكام هذه الاتفاقات، ويحث على مواصلة الجهود لتعزيز نظام معاهدات الحد من الأسلحة.

كان نائب مدير دائرة الحد من الانتشار ومراقبة التسلح في وزارة الخارجية الروسية فلاديمير ليونتيف قد أكد في وقت سابق أن منظومتي الصواريخ "سارمات" و"أفانجارد" لا تتعارضان مع معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت".

وقال ليونتيف -خلال مناقشة الخبراء حول الاتجاهات في مجال الحد من التسلح- "إذا تم تنفيذ منظومة "سارمات" ولو في شكل نموذج أولي خلال مدة سريان المعاهدة عندئذ لن تكون هناك أي مشكلة من وجهة نظر معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".