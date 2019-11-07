مجلس الأمن: اتفاق الرياض خطوة مهمة لحل سياسي وشامل في اليمن

نيويورك - (أ ش أ):

رحب مجلس الأمن الدولي باتفاق الرياض الذي أبرم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة السعودية الرياض ، ووصف الاتفاق بأنه خطوة هامة وإيجابية للتوصل إلى حل سياسي وشامل للأزمة في اليمن ، وأكد المجلس التزامه بوحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه.

كما رحب أعضاء المجلس، وفقا لقناة "العربية" الفضائية اليوم الخميس، بجهود الوساطة للمملكة العربية السعودية، في التوصل لهذا الاتفاق ، وشددوا على دعم المجلس لدور المبعوث الأممي لاستئناف الحوار بين اليمنيين، وجددوا دعوته الأطراف اليمنية إلى تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

في السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية إنياس فون در مول، إن "فرنسا ترحب بالتوقيع على اتفاق الرياض بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي جعلت السعودية من التوصل إليه ممكنا إثر إطلاقها حوارا استضافته في جدة".

وأضافت المتحدثة الفرنسية أن الاتفاق "يمثل خطوة مهمة للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي اليمنية، وهو شرط ضروري لاستئناف المفاوضات الهادفة إلى الخروج من الأزمة، تشمل كل مكوّنات المجتمع اليمني".

وتابعت أن "فرنسا ملتزمة بشكل تام البحث عن حل سياسي شامل للنزاع اليمني، وذلك ضمن الإطار الأوسع لجهودها الهادفة إلى خفض التصعيد في الإقليم".