تفاصيل الاجتماع الثاني بين الحريري وباسيل لحل الأزمة اللبنانية

(أ ف ب)

قال مصدر مقرب من سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان الذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي، إن الحريري عقد اجتماعا إيجابيا مع السياسي البارز جبران باسيل يوم الأربعاء جرى خلاله بحث كل الأفكار لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية.

وجاءت استقالة الحريري بعد موجة احتجاجات، لم يسبق لها مثيل ضد النخبة الحاكمة، اجتاحت لبنان منذ 17 أكتوبر لتدفع البلاد إلى أتون أزمة سياسية في وقت تواجه فيه أزمة اقتصادية طاحنة.

وقال المصدر عن الاجتماع الذي عقد في مقر إقامة الحريري في بيروت، لوكالة "رويترز": "تم طرح جميع الأفكار على الطاولة لبحث أفضل السبل لخروج لبنان من الأزمة الاقتصادية وتحقيق أفضل استجابة لمطالب المحتجين على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة".

وهذا ثاني اجتماع بين الحريري وباسيل خلال ثلاثة أيام.

وقال المصدر إن الاتصالات ستظل قائمة مع باسيل وكل الفصائل السياسية الأخرى على مدار الساعة خلال الساعات والأيام القادمة للتوصل إلى أفضل الحلول الممكنة للمشكلات الاقتصادية والمالية.

وكان باسيل وهو صهر الرئيس اللبناني ميشال عون يشغل منصب وزير الخارجية في حكومة الحريري المستقيلة وهو حليف سياسي لجماعة حزب الله اللبنانية الشيعية المدعومة من إيران.