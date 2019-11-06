مقتل 6 من قوات الشرطة الأفغانية في انفجار قنبلة غرب البلاد

كابول - (د ب أ)

قتل ستة من عناصر الشرطة إثر انفجار قنبلة في سيارتهم بإقليم بادجيس غرب أفغانستان، حسبما قال مسؤولان اليوم الأربعاء، كما أصيب مدنيون في انفجارين آخرين في أفغانستان.

وأصيب أربعة آخرون في الحادث الذي وقع في منطقة موكور في الإقليم صباح اليوم، حسبما قال عضوا المجلس المحلي بهاء الدين قديسي ومحمد ناصر.

وقال المسؤولان إن عناصر الشرطة كانوا في طريقهم إلى مدينة قلعة ناو عاصمة الإقليم لتسلم مرتبيهما الشهري.

وفي إقليم ننجرهار بشرق أفغانستان، أصيب ثلاثة مدنيين عندما انفجرت قنبلة، حسبما قال المتحدث باسم حاكم الإقليم عطا الله خوجياني اليوم الأربعاء.

في غضون ذلك، قال المكتب الإعلامي لإقليم لوجار بوسط أفغانستان إن ثلاثة أشخاص أصيبوا عندما انفجر لغم أرضي بالسيارة التي كانوا يستقلونها في منطقة محمد أغا بالإقليم.