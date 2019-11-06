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    رئيس الوزراء البريطاني يتقدّم باستقالته

    03:19 م الأربعاء 06 نوفمبر 2019
    رئيس الوزراء البريطاني يتقدّم باستقالته

    بوريس جونسون

    القاهرة- (مصراوي):

    قدّم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته للملكة في قصر باكنجهام، الأربعاء، وبدأ رسميا حملة حزب المحافظين الانتخابية، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم في نبأ عاجل.

    كان جونسون تولّى رئاسة الحكومة البريطانية في يوليو الماضي، بعد انتخابه زعيما جديدا لحزب المحافظين في اقتراع شارك فيه أعضاء الحزب.

    وفاز جونسون على جيرمي هانت بأغلبية كبيرة، إذ حصل على 92,153 صوتا، بينما نال منافسه 46,656 صوتا.

    بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني قصر باكنجهام بريطانيا

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