رئيس الوزراء البريطاني يتقدّم باستقالته

القاهرة- (مصراوي):

قدّم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته للملكة في قصر باكنجهام، الأربعاء، وبدأ رسميا حملة حزب المحافظين الانتخابية، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم في نبأ عاجل.

كان جونسون تولّى رئاسة الحكومة البريطانية في يوليو الماضي، بعد انتخابه زعيما جديدا لحزب المحافظين في اقتراع شارك فيه أعضاء الحزب.

وفاز جونسون على جيرمي هانت بأغلبية كبيرة، إذ حصل على 92,153 صوتا، بينما نال منافسه 46,656 صوتا.