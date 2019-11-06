الاتحاد الأوروبي: اتفاق الرياض "خطوة مهمة" نحو السلام باليمن

صنعاء- (د ب أ):

رحب الاتحاد الاوروبي، الأربعاء، بالتوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية السعودية.

وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بيان: "يمثل هذا الاتفاق خطوة هامة نحو خفض التصعيد والسلام في اليمن والمنطقة، إن البلد اليوم أقرب إلى التوصل إلى تسوية تفاوضية شاملة للسلام تُنهي النزاع القائم الذي جعل من اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

ودعا البيان الأطراف الموقعة على الاتفاق إلى اغتنام هذه الفرصة لاستئناف العمل نحو تحقيق سلام تفاوضي ومستدام برعاية الأمم المتحدة، وضمان إشراك جميع اليمنيين في خفض التصعيد وعملية المصالحة.

وتابع البيان: "سنواصل تقديم الدعم لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في هذا المجال".

وأكد الاتحاد الأوروبي إلتزامه بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه، داعياً جميع الأطراف إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني.

وشهدت العاصمة السعودية أمس الثلاثاء مراسم توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، بحضور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.