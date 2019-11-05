أردوغان: قراري النهائي بشأن زيارة واشنطن سأتخذه بعد اتصال هاتفي مع ترامب

اسطنبول- (د ب أ):

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء بأنه لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن زيارته الرسمية المرتقبة لواشنطن في 13 نوفمبر الجاري.

ونقلت صحيفة "دايلي صباح" التركية عنه القول، أمام كتلة نيابية لحزبه "العدالة والتنمية، الحاكم، إنه سيتخذ قراره النهائي بشأن الزيارة بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

إلا أن أردوغان لم يشر إلى الموعد المقرر للاتصال.

ولفتت الصحيفة إلى أن أردوغان أصبح مترددا بشأن إتمام الزيارة بعدما تبنى مجلس النواب الأمريكي قبل أسبوع قرارا بإدانة "إبادة 5ر1 مليون من الأرمن" في عهد الإمبراطورية العثمانية بتركيا القرن الماضي، في تجاهل لمعارضة أنقرة منذ فترة طويلة لمثل هذا الإجراء.

وانتقد أردوغان اليوم استمرار رفض الولايات المتحدة لتسليم فتح الله جولن لتركيا. وشدد أردوغان على أن "جولن مهم لتركيا تماما مثلما كان (زعيم تنظيم داعش أبو بكر) البغدادي للولايات المتحدة".