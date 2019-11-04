أكثر الكلمات إنتشاراً

الإسكان الاجتماعي منتدى إعلام مصر عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح مقتل البغدادي

إسرائيل تعلن نيتها في إطلاق سراح أردنيين اثنين محتجزين لديها

05:50 م الإثنين 04 نوفمبر 2019
إسرائيل تعلن نيتها في إطلاق سراح أردنيين اثنين محتجزين لديها

مئير بن شبات

عمان - (د ب أ)

أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن أردنيين اثنين محتجزين حاليًا إداريًا في الدولة العبرية سيتم إطلاق سراحهما كبادرة حسن نية.

صرح بذلك مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات اليوم الاثنين بعد زيارة الأردن، بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" في موقعها الإلكتروني.

كان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي قد صرح في وقت سابق من اليوم الاثنين إن إسرائيل تعهدت بتسليم الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، للمملكة قبل نهاية الأسبوع.

كان قد تم اعتقال مرعي واللبدي في وقت سابق من العام الحالي لدى دخولهما الضفة الغربية،وتم احتجازهما إداريا بدون توجيه اتهامات إليهما.

ودخلت اللبدي إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالها، ويقبع في السجون الإسرائيلية 6 معتقلين إداريين مضربين عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري.

مئير بن شبات الاحتلال الإسرائيلي عمان الأردن

الخبر التالى:

مكافحة الفساد التونسية: استرجاع الأموال المنهوبة أولية الرئيس قيس سعيد
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان