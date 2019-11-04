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ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الفرنسي الأوضاع في المنطقة

09:51 ص الإثنين 04 نوفمبر 2019
ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الفرنسي الأوضاع في المنطقة

محمد بن سلمان

الرياض- (أ ش أ):

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها.​

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محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إيمانويل ماكرون

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