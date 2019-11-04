ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الفرنسي الأوضاع في المنطقة

الرياض- (أ ش أ):

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها.​