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لندن تُعلن زيادة الوجود الشرطي بعد هجوم الطعن

01:59 م السبت 30 نوفمبر 2019
لندن تُعلن زيادة الوجود الشرطي بعد هجوم الطعن

عمدة لندن صادق خان

لندن- (د ب أ):

أعلن عمدة لندن، صادق خان، زيادة الوجود الشرطي في المدينة بعد هجوم الطعن الذي وقع فوق جسر لندن وأسفر عن مقتل شخصين.

وصرّح خان لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، بأن "زيادة وجود الشرطة ستكون ظاهرة للعيان اليوم (السبت)".

وجاء الهجوم الإرهابي قبل نحو أسبوعين من الانتخابات البرلمانية المقررة في بريطانيا في 12 من ديسمبر المقبل.

وإلى جانب مقتل رجل وامرأة، أسفر الهجوم أمس الجمعة أيضا عن إصابة ثلاثة آخرين، رجل وامرأتان.

كانت السلطات البريطانية أعلنت أن منفذ الهجوم من أصحاب السوابق في أنشطة إرهابية، ويدعى عثمان خان (28 عاما). وقال نيل باسو رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن في بيان "هذا الشخص كان معروفا لدى السلطات، وأدين في عام 2012 بتهم إرهابية".

وأضاف: "تم إطلاق سراحه فيديسمبر 2018، ويتم الآن إجراء تحقيق لتحديد كيف تمكن من تنفيذ الهجوم الأخير".

وكان الهجوم بدأ في صالة فيشمونجر القريبة من الجسر حيث كان يشارك منفذ الهجوم في ندوة بعنوان " لنتعلم معا" وانتهى على جسر لندن حيث قتلت الشرطة البريطانية عثمان بعد شجاره مع أحد المارة.

صادق خان لندن الإرهاب بريطانيا

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