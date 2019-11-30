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لبنان: نقيب أصحاب محطات المحروقات يعلن تعليق إضراب محطات البنزين

02:31 ص السبت 30 نوفمبر 2019
لبنان: نقيب أصحاب محطات المحروقات يعلن تعليق إضراب محطات البنزين

أرشيفية

بيروت - (د ب أ):

أعلن نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس تعليق اضراب محطات البنزين ابتداء من الليلة، حسبما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقد أفادت الوكالة في وقت سابق بأن محتجين قطعوا بالسيارات مسلكي اوتستراد البداوي بين طرابلس وعكار احتجاجا على اقفال محطات المحروقات وعدم توفر البنزين.

وكان أصحاب محطات المحروقات قد بدأو صباح أول أمس الخميس إضرابا مفتوحا.

ونقلت صحيفة النهار اللبنانية عن البراكس قوله إن النقابة علقت إضرابها لإجراء محادثات مع السلطات وإن النقابة ستعقد اجتماعا يوم الاثنين المقبل.

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