الخرطوم وجوبا تبحثان التحضير لجولة جديدة من مفاوضات السلام السودانية

الخرطوم - (أ ش أ):

بحث وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام، مع لجنة الوساطة بدولة جنوب السودان لمحادثات السلام السودانية، التحضيرات لجولة المفاوضات القادمة المقرر انعقادها في جوبا في 21 نوفمبر الجاري.

واجتمع وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام رئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني رئيس وفد التفاوض، اليوم الأحد في الخرطوم، مع لجنة الوساطة بدولة جنوب السودان لمحادثات السلام السودانية، برئاسة توت قلواك مستشار الرئيس سلفاكير ميارديت للشؤون الأمنية.

وقال الدكتور ضيو مطوك وزير الطاقة والسدود في جنوب السودان، عضو لجنة الوساطة الجنوبية - في تصريح للصحفيين عقب اللقاء - إن الجولة القادمة سيتم التفاوض فيها حول المسارات المختلفة، التي اتفق عليها وفد الحكومة في جوبا مع "الجبهة الثورية" السودانية (تضم حركات مسلحة وكيانات سياسية)، و"الحركة الشعبية - شمال - جناح عبد العزيز الحلو".

وأوضح مطوك أن الاجتماع ناقش عددا من الأفكار بشأن كيفية إنجاح عملية السلام في السودان، لافتا إلى أن الجولة القادمة مهمة في مسيرة السلام، ومن المتوقع أن تكون جولة حاسمة في حل كثير من القضايا المطروحة للتفاوض.

وأشار إلى أن اتفاق الأطراف السودانية على الكثير من الملفات، وحسم أجندة التفاوض خلال الجولة السابقة، سيمهد الطريق أمام المفاوضات القادمة، مؤكدا أن الوساطة وجدت من الوفد الحكومي تجاوبا ورغبة وجدية لتحقيق السلام الشامل.

وتوقع أن تكون الجولة القادمة ناجحة لتوفر الإرادة السياسية لدى كل الأطراف.

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