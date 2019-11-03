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زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب مدينة بالأرجنتين

04:55 م الأحد 03 نوفمبر 2019
زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب مدينة بالأرجنتين

نتيجة زلزال

بوينس أيرس/ واشنطن- ( د ب أ ):

ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات بمقياس ريختر للزلازل، الأحد، مدينة لاريوخا الأرجنتينية.

ونقلت وكالة بلومبرج عن بيان للمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، قوله إن مركز الزلزال وقع على عمق 94 كيلومترا وعلى مسافة 19 كيلومترا غرب مدينة تشيليكيتو الأرجنتينية .

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية .

زلزال الأرجنتين مقياس ريختر

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