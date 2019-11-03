القوات العراقية تعيد افتتاح عدد من الطرق بعد إغلاقها من قبل متظاهرين

بغداد - (د ب أ):

أعادت قوات الأمن العراقية اليوم الأحد افتتاح عدد من الطرق والجسور بعد قيام متظاهرين بإغلاقها لعدة ساعات مما أدى إلى زحامات مرورية خانقة مع بدء الدوام الرسمي في مناطق متفرقة من بغداد وعدد من المحافظات.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "القوات العراقية أعادت افتتاح الطرق والجسور المغلقة من قبل متظاهرين منذ ساعات الصباح الأولى بيسر دون أية صدامات مع المتظاهرين مما إدى إلى فك الزحامات المرورية الشديدة وإعادة حركة السير بشكلها الطبيعي".

من جانب آخر، استجابت الهيئات التعليمية لقرار نقابة المعلمين في العراق بإعلان العصيان لمدة خمسة أيام في جميع المدارس بفروعها الابتدائية والمتوسطة والاعدادية حيث أغلقت المدارس أبوابها وانضم الطلبة إلى ساحات التظاهر وخروجوا بمظاهرات سلمية في الشوارع حاملين أعلام العراق وهتفوا بشعارات للمطالبة بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل الدستور العراقي.

وطالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق اليوم الحكومة العراقية وقواتها الأمنية بالتحري عن مصير الناشطة المدنية الطبيبة صبا المهداوي التي اختطفت مساء أمس السبت من قبل جهات مجهولة في مدينة البياع جنوب غربي بغداد.

وقال فيصل عبد الله عضو المفوضية، في بيان صحفي، إن المفوضية تطالب "القوى الأمنية بتحري مصير الناشطة المدنية الطبيبة صبا المهداوي و تكرر مطالباتها بالكشف عن مصير جميع الناشطين واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المتظاهرين (الناشطون، المدونون، الاعلاميون والصحفيون) من عمليات الاختطاف المنظم التي يتعرضون لها في بغداد وباقي محافظات الوسط والجنوب.

وتعد الناشطة صبا المهداوي أحدى الطبيبات المتطوعات لعلاج وتقديم الاسعافات والرعاية الصحية الأولية لمتظاهري ساحة التحرير.