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ترامب من أفغانستان: واشنطن تستأنف المحادثات مع طالبان

09:55 م الخميس 28 نوفمبر 2019
ترامب من أفغانستان: واشنطن تستأنف المحادثات مع طالبان

دونالد ترامب

القاهرة - (مصراوي)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته المفاجئة إلى أفغانستان، اليوم الخميس، استئناف المحادثات مع حركة طالبان.

وكان قد وصل الرئيس الأمريكي، في زيارة مفاجئة إلى أفغانستان، اليوم الخميس، لزيارة القوات الأمريكية هناك، والتقى خلال زيارته المفاجئة بالرئيس الأفغاني، أشرف غني، حسبما أعلنت وكالة "رويترز".

وقال ترامب، حسبما ذكرت "رويترز" إن طالبان ترغب في إبرام اتفاق ويعتقد أنها تريد وقف إطلاق النار.

وأفادت رويتر، بوصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أفغانستان في زيارة لم يعلن عنها للقوات الأمريكية في عيد الشكر.

دونالد ترامب طالبان أفغانستان

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