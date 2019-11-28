روسيا: يتعين على واشنطن دعم الحوار الوطني في فنزويلا

موسكو - (أ ش أ)

شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، على ضرورة دعم الولايات المتحدة لعملية تعزيز الحوار الوطني في فنزويلا.

وأشارت المسئولة الروسية - وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن الشعب الفنزويلي شرع في اتخاذ خطوات تقوم على مبادئ الشمولية والتوافق بين جميع الأطراف لحل الأزمة.. وقالت "نود أن ندعو زملاءنا في الإدارة الأمريكية ليكونوا أكثر واقعية في تقييمهم للموقف الراهن في فنزويلا".

وأضافت زاخاروفا "هناك حاجة إلى بذل الجهود من أجل توسيع نطاق الحوار في سبيل تعزيز عملية المصالحة الوطنية، التي تقوم بتوجيه من الشعب الفنزويلي".

يُذكر أنه في شهر مايو المنصرم، استضافت أوسلو جولات عدة من المحادثات غير المباشرة بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة، إذ وافقت الحكومة وبعض أعضاء المعارضة على تشكيل مجلس وطني يهدف إلى إجراء حوار بشأن مجموعة واسعة من القضايا.

كما أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادور عن استعداد السلطات في البلاد في أي وقت لاستئناف المحادثات التي لعبت فيها النرويج دور الوساطة.