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شبيجل: ألمانيا تعتزم حظر أنشطة "حزب الله" اللبناني

03:47 م الخميس 28 نوفمبر 2019
شبيجل: ألمانيا تعتزم حظر أنشطة "حزب الله" اللبناني

حزب الله اللبناني

برلين - (د ب أ):

ذكرت مجلة شبيجل الألمانية أن الحكومة الألمانية تعتزم حظر أنشطة "حزب الله" اللبناني.

وحسب المجلة على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، نقلا عن مصادر داخل الحكومة الاتحادية، فإن الخارجية الألمانية اتفقت على ذلك الأسبوع الماضي، مع كل من وزارتي الداخلية و العدل.

وأكدت المجلة أنه من المحتمل أن يصدر قرار ساري المفعول بهذا الشأن، خلال مؤتمر وزراء داخلية الولايات والداخلية الاتحادية، المقرر عقده الأسبوع المقبل.

وحسب المصادر فإن القرار سيساوي فورا أنشطة الحزب وأعضائه في ألمانيا بأنشطة حزب العمال الكردستاني و تنظيم الدولة الإسلامية داعش الإرهابي.

حزب الله ألمانيا الحكومة الألمانية الخارجية الألمانية

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