أكثر الكلمات إنتشاراً

حركة المحافظين طارق عامر مشروعات بورسعيد مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

الرئيس الموريتاني: ماضون في تهدئة وتطبيع العلاقة مع المعارضة

12:01 ص الخميس 28 نوفمبر 2019
الرئيس الموريتاني: ماضون في تهدئة وتطبيع العلاقة مع المعارضة

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

نواكشوط - (دب أ)

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إنه سيواصل جهوده وخطواته التي بدأها سبيلا إلى تطبيع العلاقات مع معارضيه.

وأوضح ولد الغزواني في خطاب ألقاه ليل الأربعاء/الخميس بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين للاستقلال إن إجراءات تهدئة المناخ السياسي في البلاد ستتواصل.

وأضاف أنه عمل منذ اللحظات الأولى لتوليه الرئاسة على تهدئة المناخ السياسي العام، وخلق جو من الثقة بالانفتاح على الجميع والتشاور مع كل الفرقاء السياسيين على اختلاف توجهاتهم.

وتابع أنه على يقين بأن بالإمكان أن تلعب كل من الموالاة والمعارضة دورها كاملا في جو من الثقة المتبادلة ترسيخا لنظامنا الديمقراطي الذي بلغ مرحلة كبيرة من النضج مكنته من تأمين انتقال سلس و شفاف للسلطة.

ولم يتطرق ولد الغزواني في خطابه إلى العشرية التي كان فيها قائدا للجيش ثم وزيرا للدفاع قبل أن يختاره الرئيس السابق ولد عبد العزيز مرشحا للرئاسة .

محمد ولد الشيخ الغزواني موريتانيا المناخ السياسي

الخبر التالى:

الرئيس الموريتاني يجدد تصميمه على الوفاء بالتزاماته الانتخابية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد الحكم بإعدامه.. أول ظهور لهشام عشماوي منذ تسليمه لمصر