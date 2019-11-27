"ترامب الملاكم".. ما السر وراء تغريدة الرئيس الأمريكي؟

القاهرة – مصراوي:

بعد أيام من تكهنات وسائل الإعلام الأمريكية بتأخر صحة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، بناءً على زيارة غير مجدولة إلى المستشفى، غرد ترامب -متباهيًا- بصورة معدلة يظهر فيها رأسه مركبة على جسد ملاكم.

قالت وكالة فرانس برس، إن تغريدة الرئيس ترامب التي نشرها الأربعاء، تأتي ردًا على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بشأن تأخر حالته الصحية.

وأوضحت ان ترامب غضب من تكهنات وسائل الإعلام في أعقاب رحلته المفاجئة إلى مستشفى حكومي خارج واشنطن السبت الماضي.

وكان طبيب الرئيس الأمريكي نفى التقارير الإعلامية التي تحدثت عن أنه عانى من ألم في الصدر، مشيرًا إلى أن الزيارة الطبية التي قام بها ترامب "اعتيادية وكانت مقررة مسبقًا".

وجاء نفي طبيب الرئيس الأمريكي شون كونلي لما ذكرته وسائل الإعلام الأمريكية، في تقرير نشره البيت الأبيض.

ووفقا لكونلي، فقد أمضى ترامب، البالغ من العمر 73 عاما، أكثر من ساعة في مستشفى "والتر ريد" العسكري قرب واشنطن، من أجل إجراء "اختبارات وتحليلات ونقاشات" مع الهيئة الطبية في المستشفى.

وأضاف كونلي أنه خلافا لبعض التكهنات، فإن الرئيس "لم يشعر بألم في الصدر، ولم يتم تشخيصه ومعالجته من مشاكل صحية طارئة أو حادة".

وأوضح الطبيب أن ترامب لم يخضع "على وجه الخصوص لأي فحص طبي للقلب ولا لأي تقييم عصبي"، وفقا لما ذكرته "فرانس برس".

وكانت شائعات ذكرت أن الفحص الطبي الذي أجراه الرئيس الأمريكي "كان مفاجئا وجاء بعد شعوره بآلام في الصدر"، مشيرة إلى أنها "قد تكون دليلا على معاناته من مشاكل في القلب".

وتعود آخر زيارة طبية سنوية أجراها ترامب إلى شهر فبراير الماضي، لكنّ الرئيس قرر بحسب البيت الأبيض ان يستبق بعض الشيء تاريخ الزيارة الطبية الجديدة بسبب روزنامة الانتخابات الرئاسية.

وقالت المتحدثة باسمه ستيفاني جريشام إن الرئيس "يترقب أن يكون العام 2020 حافلًا جدًا، لذلك فقد استفاد من عطلة نهاية أسبوع هادئة في واشنطن لمباشرة فحصه الطبي السنوي في وولتر ريد".