السفير المصري بكندا يستقبل المشاركين في منتدى شباب العالم

أوتاوا - (أ ش أ):

استقبل السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، اليوم الأربعاء بمقر السفارة المصرية في أوتاوا، مجموعة من الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم المقرر عقده منتصف ديسمبر المقبل في شرم الشيخ.

أكد السفير أحمد أبو زيد، في تصريح اليوم عقب اللقاء، حرصه كل عام على على دعوة الشباب المشارك في المنتدى من المقيمين في مدن قريبة من العاصمة الكندية أوتاو، للالتقاء بهم في مقر السفارة المصرية قبل توجههم إلى مصر، مضيفًا بأن هناك تزايدًا مستمرًا في أعداد المشاركين من المقاطعات الكندية المختلفة حيث تعدى العدد هذا العام الخمسين شابا وشابة.

وأوضح السفير أبو زيد، أن النجاح الكبير الذي حققه منتدى شباب العالم على مدار دورتيه السابقتين، زاد من حجم الإقبال عليه باعتباره المحفل الأكبر والأهم للحوار بين الشباب علي مستوى العالم، مبرزًا أن المنتدى يعكس في الوقت ذاته الاهتمام الذي توليه مصر لتمكين الشباب وتعزيز دورهم في تحقيق التنمية ونشر ثقافة السلام وروح الابتكار والإبداع والمشاركة السياسية في مختلف دول العالم.

وحرص السفير المصري علي إحاطة المشاركين بالتطورات التي تشهدها مصر حاليا على جميع الأصعدة، والاستماع إلى الخلفية العلمية والعملية لكل مشارك، ودوافع مشاركتهم في المنتدى، حيث أكدوا إعجابهم بتنوع الموضوعات التي سيناقشها المنتدى وتطلعهم للمشاركة بإيجابية وفاعلية في المناقشات.

كما حث السفير أحمد أبو زيد الشباب على استمرار التواصل مع السفارة عقب انتهاء المنتدى لتسهيل انضمامهم إلى الرابطة الجاري تكوينها لكافة المشاركين في الدورات الثلاث للمنتدى من كندا.