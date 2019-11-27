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ألمانيا ترفض مجددا مطالب أمريكية بفرض عقوبات صارمة على إيران

04:53 م الأربعاء 27 نوفمبر 2019
ألمانيا ترفض مجددا مطالب أمريكية بفرض عقوبات صارمة على إيران

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

برلين- (د ب أ):

رفضت الحكومة الألمانية مجددا مطلبا أمريكيا بفرض عقوبات صارمة على إيران في إطار الخلاف بشأن الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية.

وأكد متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء أن بلاده لا تشاطر أمريكا نهج ممارسة الحد الأقصى من الضغط، وأضاف أن ألمانيا تتعاون مع إيران، بدلا من ذلك، بغية الحفاظ على الاتفاق النووي الذي وقع في فيينا في عام 2015.

وأوضح المتحدث:" هذا هو نهجنا ولم يتغير شيء بشأنه في الأيام الأخيرة".

كان روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالب ألمانيا بأن تحذو حذو بلاده وتفرض عقوبات صارمة على إيران.

وقال أوبراين في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم إنه ليس بمقدوره تفهم سبب رغبة ألمانيا في التجارة مع إيران والتودد إلى نظام الملالي في طهران.

وذكر أوبراين أنه يتعين على الحكومة الألمانية أن تفرض "عقوبات شاملة" على إيران، لإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات، من أجل التفاوض بشأن اتفاقية دائمة تعالج البرنامج النووي وتكنولوجيا الصواريخ وأوضاع حقوق الإنسان ونفوذ النظام في المنطقة.

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