عباس يبحث فى الدوحة سبل حشد الدعم للموقف الفلسطيني

الدوحة- (دب أ):

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سبل حشد الدعم للموقف الفلسطيني على الساحة الدولية.

وأوردت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" أن عباس أطلع وزير الخارجية القطري على مجمل تطورات القضية الفلسطينية، والانتهاكات الاسرائيلية المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ومقدساته الاسلامية والمسيحية.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل حشد الدعم للموقف الفلسطيني في ظل الهجمة على حقوق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتنميتها في شتى المجالات.