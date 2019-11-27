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عباس يبحث فى الدوحة سبل حشد الدعم للموقف الفلسطيني

04:53 م الأربعاء 27 نوفمبر 2019
عباس يبحث فى الدوحة سبل حشد الدعم للموقف الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الدوحة- (دب أ):

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سبل حشد الدعم للموقف الفلسطيني على الساحة الدولية.

وأوردت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" أن عباس أطلع وزير الخارجية القطري على مجمل تطورات القضية الفلسطينية، والانتهاكات الاسرائيلية المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ومقدساته الاسلامية والمسيحية.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل حشد الدعم للموقف الفلسطيني في ظل الهجمة على حقوق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتنميتها في شتى المجالات.

محمود عباس الدوحة قطر فلسطين

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