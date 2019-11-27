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في زيارة رسمية بتوجيهات الملك.. ولي العهد السعودي يصل إلى الإمارات

04:12 م الأربعاء 27 نوفمبر 2019
في زيارة رسمية بتوجيهات الملك.. ولي العهد السعودي يصل إلى الإمارات

الأمير محمد بن سلمان

القاهرة- (مصراوي):

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات، الأربعاء، في زيارة رسمية يلتقي خلالها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وعدداً من كبار المسؤولين بالدولة لبحث العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية والدولية.

وكان في استقبال ولي العهد السعودي بمطار أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية.

وتأتي زيارة ولي العهد بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز روابط الأخوة بين المملكة ودولة الإمارات، حسبما جاء في بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي في وقت سابق الأربعاء.

ويُتوقع أن يترأس الأمير محمد بن سلمان الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق المشترك.

وتعُد هذه الزيارة هي الثانية خلال ما يقرب من عام، حيث زار بن سلمان الإمارات في 22 نوفمبر من العام الماضي ضمن جولة إقليمية شملت عددًا من الدول العربية.

والتقى ولي العهد حينها ولي عهد أبوظبي، وبحثا مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية.

وختم الأمير محمد بن سلمان تلك الزيارة قائلاً: "تربطنا بالإمارات علاقات متميزة وخاصة، ورغبة مشتركة لتعميق التعاون".

محمد بن سلمان الإمارات السعودية ولي العهد السعودي محمد بن زايد

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