أكثر الكلمات إنتشاراً

طارق عامر مشروعات بورسعيد اختناقات أسوان مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

أمر ملكي بإعفاء أمين الرياض وتعيين الأمير فيصل بن عبدالعزيز خلفًا له

08:58 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
أمر ملكي بإعفاء أمين الرياض وتعيين الأمير فيصل بن عبدالعزيز خلفًا له

الملك سلمان بن عبدالعزيز

القاهرة - (مصراوي)

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا جديدًا اليوم الثلاثاء، بإعفاء المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس أمين منطقة الرياض من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن خلفًا له.

وحمل الأمر الملكي الجديد رقم ( أ / 90 ) ومؤرخ بتاريخ 26 نوفمبر الجاري.

سلمان بن عبدالعزيز السعودية فيصل بن عبدالعزيز الرياض طارق بن عبدالعزيز

الخبر التالى:

الاتحاد الأوروبي يؤكد استعداده لدعم الاستراتيجية الأمنية في موريتانيا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان