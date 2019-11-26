أمر ملكي بإعفاء أمين الرياض وتعيين الأمير فيصل بن عبدالعزيز خلفًا له

القاهرة - (مصراوي)

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا جديدًا اليوم الثلاثاء، بإعفاء المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس أمين منطقة الرياض من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن خلفًا له.

وحمل الأمر الملكي الجديد رقم ( أ / 90 ) ومؤرخ بتاريخ 26 نوفمبر الجاري.