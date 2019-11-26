مقتل 15 شخصًا على الأقل وإصابة المئات جراء الزلازل في ألبانيا

بلجراد - (د ب أ)

لقي 15 شخصًا على الأقل حتفهم، بينهم طفل، وأصيب أكثر من 600 آخرين جراء زلازل متتالية هزت منطقة ذات كثافة سكانية عالية في ساحل ألبانيا اليوم الثلاثاء، حسبما نقلت قناة "تي.في.كلان" عن وزارة الدفاع.

وتم تأكيد مقتل سبعة أشخاص في مدينة دوريس الساحلية وخمس بلدات أصغر في تومان. وقتل شخص واحد في كوربين بعد أن قفز من شرفة منزل مرتفع وهو في حالة هلع.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألبانية إندري فوجا عبر موقع تويتر إن فرق الإنقاذ تبحث بين حطام المباني المتهدمة عن المفقودين في المنطقة حول مدينة دوريس الساحلية الأقرب إلى مركز الزلزال ومدينة تومان المجاورة لها.

وكتب رئيس الوزراء الألباني إيدي راما على تويتر في وقت سابق أن "الزلزال القوي الذي وقع تسبب في تداعيات خطيرة، وللأسف تكبدنا خسائر في الأرواح".

كما كتب راما: "تم تشغيل جميع أجهزة الدولة من اللحظات المبكرة للغاية عقب الزلزال نعمل بشكل مكثف لإنقاذ حياة كل شخص في دوريس وتومان".

وتقدم الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة بالتعازي لألبانيا مع عرض المساعدة.

وقالت المتحدثة باسم السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانسيتش اليوم الثلاثاء في بروكسل: "نتقدم بعميق التعازي لشعب وحكومة ألبانيا".

وأضافت أن مركز تنسيق استجابة الطوارئ في الاتحاد الأوروبي على "اتصال مستمر" مع سلطات الحماية المدنية الألبانية.

وقال رئيس الوزراء الألباني إن كل من ألمانيا وكوسوفو وصربيا وإيطاليا وبلغاريا واليونان أرسلت فرق طوارئ للمساعدة أو عرضت إرسالها.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الزلزال الذي بلغت قوته 4ر6 درجات بمقياس ريختر وقع قبيل الرابعة صباحا (0300 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء وكان الأكثر قوة في ألبانيا خلال ثلاثة عقود من الزمن.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، وكان المركز شمال مدينة دوريس على بعد نحو 25 كيلومترا غرب العاصمة تيرانا.

ووقع زلزال آخر بقوة 5ر5 درجات بمقياس ريختر في المنطقة نفسها عقب الساعة السابعة صباحا.

كما وقعت هزة أخرى بقوة 4ر5 درجات بمقياس ريختر جنوب غربي البوسنة بالقرب من الحدود مع كرواتيا ومدينتها التاريخية دوبروفنيك الساعة العاشرة صباحا تقريبا.

وبشكل إجمالي، سجل مركز رصد الزلازل في منطقة أوروبا والبحر المتوسط 20 هزة أرضية كان مركز إحداها في ألبانيا ومركز 16 منها في البحر الأدرياتيكي ومركز اثنين آخرين في البوسنة، وذلك منذ منتصف الليل وحتى الساعة 1100 صباح اليوم.

وتم تسجيل بعض الأضرار في جنوب مونتنيجرو وجنوب غرب البوسنة، كما تم الشعور بالهزات الأرضية في منطقة البحر الأدرياتيكي وفي إيطاليا ومنطقة البلقان.

وكانت هزة أرضية بقوة 8ر5 درجة قد وقعت على بعد 60 كيلومترا شمال غرب العاصمة الألبانية تيرانا في أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، ما تسبب في إصابة عشرات الأشخاص.

ونشر الاتحاد الأوروبي فريق للحماية المدنية لمساعدة السلطات لتنسيق الاستجابة وتقييم الأضرار.

وغرد جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا، الدولة المعرضة للزلازل ولها علاقات تاريخية وثيقة مع ألبانيا،أن رجال الإطفاء ووكالة الحماية المدنية ومسؤولي الصليب الأحمر كانوا في طريقهم إلى البانيا.

وقالت وكالة الحماية المدنية بشكل منفصل إن " العديد من المركبات وأكثر من 200 رجل من أفراد الحماية المدنية غادروا في طريقهم إلى ألبانيا"، من بينهم فرق تتضمن كلاب بوليسية للبحث.