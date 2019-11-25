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تركيا: تحييد 163 إرهابيًا شمالي العراق

08:05 م الإثنين 25 نوفمبر 2019
تركيا: تحييد 163 إرهابيًا شمالي العراق

وزارة الدفاع التركية

أنقرة - (دب ا)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 163 إرهابيا في إطار عمليات "المخلب" شمالي العراق.

جاء ذلك في تصريح صحفي للمتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية "ناديدة شبنم أقطوب" بمقر الوزارة في العاصمة أنقرة اليوم الاثنين،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وأوضحت أقطوب، أن القوات المسلحة التركية تمكنت من تحييد 90 إرهابيًا في عمليتي "المخلب 1و2" و73 إرهابيًا في عملية "المخلب 3"، شمالي العراق.

ويستخدم الجيش التركي كلمة "تحييد" للاشارة إلى العناصر المسلحة التي يتم قتلها أو إصابتها او اسرها خلال عملياته ضدهم.

يشار إلى أن الجيش التركي يشن عمليات ضد حزب العمال الكردستاني في البلاد وفي شمال العراق، ردًا على هجمات الحزب ضد قوات الامن التركية.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

ومنذ اطلاق عملياته العسكرية في مطلع حقبة ثمانينات القرن الماضي،لقى 40 ألف شخص، من بينهم مدنيون وعسكريون .

وزارة الدفاع التركية العراق الإرهاب

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