القضاء الجزائري: السجن 6 شهور بحق 20 متظاهرًا

الجزائر - (د ب أ):

قالت وسائل إعلام محلية إن محكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائرية أدانت اليوم الاثنين 20 متظاهرًا بالسجن 6 شهور نافذة مع تغريم كل واحد منهم 200 دولار، بتهمة "رفع لافتات ومنشورات وشعارات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية".

وأوضحت المصادر، أن عددًا من هؤلاء الأشخاص كانوا رهن الحبس المؤقت بعدما جرى اعتقالهم في إحدى مسيرات الحراك الشعبي في سبتمبر الماضي، فيما كان البعض الآخر مطلقي السراح.

وأسقطت المحكمة عن المسجونين، تهمة "المساس بالوحدة الوطنية"، على خلفية رفع الراية الأمازيغية.

بالمقابل، أفرجت نفس المحكمة عن الطالبة ياسمين نور الهدى دحماني، بعد قضائها أكثر من شهرين في السجن، بعدما أصدرت في حقها حكمًا بالحبس 6 شهور منها 4 غير نافذة، مع تغريمها 200 دولار.

وتوبعت دحماني بنفس التهمة التي سجن لأجلها 20 متظاهرًا 6 شهور، بعدما تم إسقاط عنها تهمة "المساس بالوحدة الوطنية".

يشار إلى أن الجزائر تشهد احتجاجات منذ العشرين من فبراير الماضي للمطالبة بمكافحة الفساد وصياغة دستور جديد وبتعددية سياسية تكفل حرية التعبير. كما يرفض المحتجون إجراء انتخابات رئاسية في ظل الرموز السياسية من حقبة الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.