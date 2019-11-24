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انهيار جسر في إيطاليا بعد 15 شهرا على كارثة جنوة الدامية

10:05 م الأحد 24 نوفمبر 2019
انهيار جسر في إيطاليا بعد 15 شهرا على كارثة جنوة الدامية

انهيار جسر في إيطاليا

روما - (د ب أ):
شهدت إيطاليا ثاني انهيار لجسر في 15 شهرا في إقليم ليجوريا الواقع في شمال غرب البلاد، ما أثار تساؤلات كبيرة بشأن سلامة البنية التحتية المتقادمة في البلاد.
ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، ذكرت إدارة الإطفاء الإيطالية أن جسرا على امتداد الطريق السريع "أيه 6" بين مدينتي سافونا وتورينو الإيطاليتين انهار أثناء هطول أمطار غزيرة وانهيارات طينية.
وقالت قناة سكاي "تي جي 24" نقلا عن محافظ سافونا إن جزءا في مادونا ديل مونتي سقط اليوم الأحد، وبشكل مبدئي لم يوجد دليل على وجود سيارات تحت الأنقاض.
وأظهرت صور من إدارة الإطفاء انهيارات طينية في منطقة تلال، وجزء من الطريق المنهار مع أسوار معدنية ملتوية.
وانهار الجسر وسط أسابيع من الطقس السيء، مع هطول أمطار غزيرة وموجة من الثلوج والفيضانات في جميع أنحاء البلاد.
ولا يترك ضعف الاقتصاد الإيطالي والدين الضخم هامشا كبيرا أمام إنفاق حكومي، ما يعيق تحديث البنية التحتية للنقل.
ويتم تشغيل العديد من أكبر الطرق في البلاد عبر شركات خاصة لتحصيل رسوم استخدام الطرق ،والتي تتعرض حاليا إلى مزيد من التدقيق بشأن صيانة شبكاتها من الطرق.

انهيار جسر إيطاليا روما إقليم ليجوريا

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