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رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بعدم رفع ضريبة الدخل أو القيمة المضافة

08:09 م الأحد 24 نوفمبر 2019
رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بعدم رفع ضريبة الدخل أو القيمة المضافة

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

لندن - (د ب أ):

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، اليوم الأحد، بألا يرفع حزب المحافظين ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو معدلات التأمين الوطنية ، وذلك لدى كشفه عن برنامج الحزب للحكومة.

ووعد جونسون أيضا بتمرير اتفاقه مع الاتحاد الأوروبى فى البرلمان بحلول عيد ميلاد السيد المسيح وألا يتم طرح الخدمة الصحية الوطنية على الطاولة في المحادثات التجارية، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويتقدم حزب المحافظين في معظم استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة المقررة في 12 ديسمبر.

ومن المقرر أن يتوجه البريطانيون إلى صناديق الاقتراع في 12 ديسمبر للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مبكرة تمت الدعوة لها بعدما رفض البرلمان التمرير السريع لاتفاق توصل إليه جونسون مع الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون إنه من الممكن تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل الحادي والثلاثين من يناير القادم، وهو الموعد المحدد حاليا للخروج.

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ضريبة الدخل

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