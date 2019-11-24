إسلام أباد ترفض مزاعم دبلوماسي أمريكي حول الممر الباكستاني - الصيني
إسلام أباد - (أ ش أ):
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الباكستانية، اليوم الأحد، رفض باكستان تصريحات الدبلوماسي الأمريكي ضد مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني نظرًا لعدم استنادها إلى حقائق.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط والتنمية الباكستانية - وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - إن معظم حصص استثمار مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني تشتمل على مشاريع طاقة.
وصرحت نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا أليس ويلز - يوم الخميس الماضي في واشنطن - بأن ممر باكستان - الصين الاقتصادي لا يقدم فرص توظيف محلية وسوف يؤثر بشكل سلبي على اقتصاد باكستان.
وأطلق مشروع ممر الصين - باكستان الاقتصادي في 2013، وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، تعمل البلدان لإطلاق المرحلة الثانية، مع التركيز على التنمية الاقتصادية والزراعية والتعاون الصناعي.
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