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إسلام أباد ترفض مزاعم دبلوماسي أمريكي حول الممر الباكستاني - الصيني

05:45 م الأحد 24 نوفمبر 2019
إسلام أباد ترفض مزاعم دبلوماسي أمريكي حول الممر الباكستاني - الصيني

اتفاقيات اقتصادية بين الصين وباكستان

إسلام أباد - (أ ش أ):

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الباكستانية، اليوم الأحد، رفض باكستان تصريحات الدبلوماسي الأمريكي ضد مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني نظرًا لعدم استنادها إلى حقائق.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط والتنمية الباكستانية - وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - إن معظم حصص استثمار مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني تشتمل على مشاريع طاقة.

وصرحت نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا أليس ويلز - يوم الخميس الماضي في واشنطن - بأن ممر باكستان - الصين الاقتصادي لا يقدم فرص توظيف محلية وسوف يؤثر بشكل سلبي على اقتصاد باكستان.

وأطلق مشروع ممر الصين - باكستان الاقتصادي في 2013، وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، تعمل البلدان لإطلاق المرحلة الثانية، مع التركيز على التنمية الاقتصادية والزراعية والتعاون الصناعي.

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الصين باكستان الممر الاقتصادي

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