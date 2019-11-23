عبد المهدي يؤكد على أهمية سيادة واستقلال العراق

بغداد - (د ب أ)

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على أهمية سيادة واستقلال العراق وعلى توفير الأمن والاستقرار للبلاد وحماية مصالح جميع العراقيين بمختلف مكوناتهم ودياناتهم وحصر السلاح بيد الدولة.

جاءت تصريحات عبد المهدي خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه اليوم السبت مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الذي وصل إلى العراق في زيارة غير معلنة لتفقد القوات العسكرية الأمريكية في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار، 118كم غربي بغداد، بحسب بيان صادر عن الحكومة العراقية.

وبحسب البيان، فقد ناقش الطرفان كذلك تعزيز العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون المشترك.

وأشار البيان إلى أن عبد المهدي أطلع بنس على جانب من التطورات التي يشهدها العراق وجهود الحكومة وإجراءاتها الإصلاحية استجابة لمطالب المتظاهرين.

من جهته، نقل بنس لرئيس وزراء العراق تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معربا عن حرص واشنطن على استمرار التعاون مع بغداد من أجل تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين.